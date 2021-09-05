Возникли проблемы с сердцем: футболист "Динамо" перенес операцию

Уже известны детали хирургического вмешательства.

Форвард киевского "Динамо" Владислав Кулач перенес операцию на сердце.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что хирургическое вмешательство 28-летний форвард перенес несколько дней назад. Оно было связано с ритмом сердца. Делали операцию за рубежом, она была не сложной и прошла хорошо.

Также журналист сообщил, что вопреки слухам "бело-синие" не будут отдавать Владислава в аренду полтавской "Ворскле". По словам Спиваковского, главный тренер киевлян Мирча Луческу решил оставить нападающего в своей команде.

В минувшем сезоне Кулач стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги. На его счету 15 забитых мячей в 21 поединке за "Ворсклу".

В "Динамо" Владислав перешел этим летом в статусе свободного агента.

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