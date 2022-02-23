Возобновление Чемпионата Украины по футболу оказалось под вопросом: что об этом известно

Возобновление Чемпионата Украины по футболу оказалось под вопросом: что об этом известно

25 февраля УПЛ должна выйти из зимних каникул.

Возобновление Чемпионата Украины по футболу оказалось под угрозой из-за возможного введения чрезвычайного положения в стране в связи с военной агрессией Российской Федерации.

23 февраля СНБО поддержал введение чрезвычайного положения в Украине. Исключение только Луганская и Донецкая области. Теперь за это решение должна проголосовать Верховная Рада.

Чрезвычайное положение - временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.

Режим чрезвычайного положения предполагает запрет проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий. То есть, возобновление украинской Премьер-лиги, которое запланировано на 25 февраля, может не состояться.

По информации UA-Футбол, в УПЛ сейчас продолжаются консультации. В ближайшее время следует ожидать официального заявления по поводу возобновления сезона.

В первом матче весенней части УПЛ "Минай" должен принять "Зарю". Игра запланирована 25 февраля на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Начало - в 14:00 по киевскому времени.

Осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы завершил "Шахтер". Команда Роберто Де Дзерби опережает "Динамо" на два балла.

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