"Возраст – это просто цифра": мир бокса восхитился эффектной победой Ломаченко над Камбососом

Известные боксеры и специалисты остались впечатлены выступлением украинца в титульном бою с австралийцем.

12 мая украинский боксер Василий Ломаченко ярко победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Украинец доминировал над австралийцем на протяжении всего боя, а в 11-м раунде нокаутировал своего соперника, перед этим отправив его в нокдаун.

Боксерский мир не обошел вниманием зрелищную победу Василия. Известные боксеры и специалисты по этому виду спорта осыпали Ломаченко щедрыми комплиментами за его выступление на ринге.

"Hi Tech перфоманс от Ломаченко. Даже в свои 36 лет этот человек по-прежнему прекрасно владеет ногами, углами и комбинациями. Научил австралийца в Австралии", – написал в Twitter бывший чемпион мира в первом среднем весе Серхио Мора.

"Лома – один из лучших и самых умелых бойцов всех времен. Он бьется в весовых категориях, которые ему физически не подходят, но доминирует над бойцами, выступающими в своих дивизионах. Иногда ему очень не везло, но его навыки говорят сами за себя", – написал в Twitter американский боксер первого среднего веса Вирджил Ортис.

"Лома продолжает делать свое дело. Отложите нарратив о "старом бойце" в ящик. Отличное движение и углы, достойные Зала Славы. Уважение там, где это нужно", – написал в Twitter авторитетный промоутер Лу Ди Белла.

"Раньше я называл Лома механиком, сегодня он просто профессор. Камбосос продемонстрировал храброе сердце, но его превзошел один из лучших бойцов этого времени", – написал в Twitter известный американский тренер Тедди Атлас.

"Поздравляю, Лома. 36 лет для бокса в наши дни больше не старость. Подбор соперников стал более равномерным. Возраст – это просто цифра", – написал в Twitter бывший чемпион в первой полусредней и полусредней весовых категориях Дэнни Гарсия.

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Для Ломаченко это был первый бой с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Камбосос потерпел третье поражение в своей карьере. Также в послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Ломаченко прокомментировал зрелищную победу над Камбососом и завоевание чемпионского титула. Австралиец также высказался о своем поражении от украинца.

Напомним, на нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Ломаченко – Камбосос.

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