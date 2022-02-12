Возраст - не помеха: "золото" Олимпиады-2022 в сноуборд-кроссе выиграла самая старшая пара участников

Американцы Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис вписали свои имена в историю Олимпийских игр.

Олимпийские игры-2022 в Пекине в очередной раз показывают, что это соревнование не только для молодых, но и для тех, кто находится в достаточно уважительном спортивном возрасте. Сноубордисты из США Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис это подтвердили, одержав победу в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу.

В финале американская пара обошла команды Италии (Микела Мойоли / Омар Визинтинта) и Канады (Элиот Грондин / Мериета Одайн).

Отметим, что пара Баумгартнера и Джекобеллис была самой старшей из всех участников командного турнира на Играх-2022. На двоих американцам 76 лет. Баумгартнеру - 40 лет, а Джекобеллис - 36 лет.

Lindsey Jacobellis Nick Baumgartner

36 years old 40 years old

5th Olympics 4th Olympics



Combined medals beijing 2022:

Combined medals after Beijing 2022: #Beijing2022 pic.twitter.com/9o1gRZzGFS Olympics (@Olympics) 12 Feb 2022

Среди мужчин в старшем возрасте становился олимпийским чемпионом по лыжным видам спорта только 43-летний итальянец Маурилио Де Зольт на зимних Играх-1994. А среди женщин - представительница ОК СНГ 39-летняя Раиса Сметанина на Олимпиаде-1992 и 37-летняя норвежка Марит Берген на ОИ-2018.

Добавим, что для Джекобеллиса это уже второе "золото" Олимпиады-2022, а Баумгартнер завоевал первую золотую награду в своей карьере.

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