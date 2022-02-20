Возрождение интриги в АПЛ: "Ливерпуль" приблизился к лидеру, "Арсенал" и "Челси" победили (видео)

Возрождение интриги в АПЛ: "Ливерпуль" приблизился к лидеру, "Арсенал" и "Челси" победили (видео)

Гонка за чемпионством становится все более напряженной.

В субботу, 19 февраля, состоялся ряд матчей 26-го тура английской Премьер-лиги.

"Ливерпуль" на домашней арене обыграл "Норвич" - 3:1 . "Канарейки" неожиданно открыли счет в начале второго тайма - отличился Милот Рашица. Однако дальше команда Юргена Клоппа трижды поразила ворота соперника - голы в свой актив записали Садио Мане, Мохамед Салах и зимний новичок "красных" Луис Диас.

Обзор матча

Таким образом, "мерсисайдцы" воспользовались "подарком" от "Манчестер Сити", который проиграл "Тоттенхэму" (2:3). "Ливерпуль" (57 очков) сократил отставание от команды Хосепа Гвардиолы, лидирующей в турнирной таблице, до 6 пунктов. Также "красные" имеют одну игру в запасе. "Норвич" - последний с 17 баллами.

Лондонский "Арсенал" дома победил "Брентфорд" - 2:1 . На старте второго тайма "канониров" вывел вперед Эмил Смит-Роу, а на 79-й минуте Букайо Сака упрочил преимущество хозяев. "Пчелы" ответили только голом Кристиана Нергора в компенсированное время.

Обзор матча

Арсенал продолжает бороться за зону Лиги чемпионов. Сейчас "пушкари" идут шестыми с 42 баллами, но они сыграли на два поединка меньше, чем "Манчестер Юнайтед", замыкающий топ-4 с 43 очками. "Брентфорд" - 14-й с 24 пунктами.

Соседи "канониров" по городу - "Челси" - на выезде одолел "Кристалл Пэлас" со счетом 0:1 . Победу "синим" принес гол Хакима Зиеша за минуту до конца основного времени.

Обзор матча

Подопечные Томаса Тухеля закрепились на третьем месте у АПЛ с 50 очками. "Орлы" занимают 13-е место, имея в своем активе 26 баллов.

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