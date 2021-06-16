Возрождение "Металлиста": исполком УАФ одобрил переименование ФК "Металл"

Легендарный клуб возвращается на футбольную карту Украины.

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) дал разрешение на переименование футбольного клуба "Металл" в "Металлист". Таким образом, харьковский клуб вернул себе историческое название.

За соответствующее решение проголосовали все присутствующие 34 члена исполкома УАФ.

Об этом говорится в заявлении Александра Ярославского на официальном сайте харьковского клуба.

"Дорогие друзья! Как я и обещал, мы возрождаем наш любимый "Металлист" со всей возможной и невозможной скоростью. Сначала вернули свою символику, а сегодня по решению исполкома УАФ - и историческое название клуба.

Настоящий "Металлист" не может отставать, он обязан защищать честь Харькова в национальном первенстве, честь Харькова и Украины в еврокубках. Болтаться внизу турнирной таблицы, в зоне вылета он не может!

Поэтому какой "Металлист" настоящий, а какой подделка, фейк, покажет счет на табло. Но это дело будущего. Пока мы работаем, нас никто не остановит и победа будет за нами, за Харьковом и харьковчанами. Только Харьков, только победа!", - говорится в заявлении.

Напомним, в 2012 году Ярославский продал "Металлист" Сергей Курченко, который сейчас скрывается.

"Металлист" который сейчас скрывается. В 2016-м клуб прекратил свое существование из-за образовавшихся долгов.

В августе того же года в Харькове появился новый клуб "Металлист-1925", который в сезоне-2021/22 дебютирует в УПЛ.

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