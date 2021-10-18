Возрожденный "Металлист" Ярославского потерпел первое поражение в Чемпионате Украины

Последний раз харьковчане проигрывали еще летом 2020 года.

Харьковский "Металлист" в рамках 14 тура Первой лиги Украины неожиданно потерпел поражение на выезде от "Агробизнеса" со счетом 1:2.

Счет был открыт уже на пятой минуте — автором забитого гола стал игрок хозяев Руслан Черненко. Впрочем, уже через семь минут харьковчане сумели восстановить паритет в этом противостоянии — отличился Александр Мизюк.

Казалось бы, что это начало очередного разгрома для "Металлиста", но сложилось все несколько иначе. На 24 минуте футболист "Агробизнес" Игорь Бойчук точным ударом принес своей команде неожиданную победу.

Таким образом, уступив "Агробизнес", коллектив Александра Кучера потерпел первое поражение не только в этом сезоне в рамках внутреннего первенства, но и в общем после своего возвращения на профессиональный уровень, ведь прошлый сезон во Второй лиге тогда еще "Металл" прошел без поражений.

Отметим, что в последний раз "Металлист" проигрывал еще 29 августа 2020 года, когда в рамках 1/64 финала Кубка Украины уступил "ВПК-Агро" (1:3). В общем, беспроигрышная серия "желто-синих" во Второй и Первой лигах длилась целых 35 поединков.

Несмотря на поражение, "Металлист" уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. После 14 туров в их активе 35 баллов, что на семь больше, чем у второго "Кривбасса";

"Агробизнес", в свою очередь, набрал 12 пунктов и поднялся на 13 место.

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