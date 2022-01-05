Возвращается во Францию: Месси за несколько дней выздоровел от коронавируса

Возвращается во Францию: Месси за несколько дней выздоровел от коронавируса

Вскоре аргентинец возобновит тренировки в парижской команде.

Звездный форвард ПСЖ Лионель Месси вылечился от коронавируса.

Во вторник, 4 января, 34-летний аргентинец сдал отрицательный тест на COVID-19.

После этого Месси вместе со своей семьей вылетел во Францию из Аргентины, где находился на самоизоляции. ПСЖ сообщил, что Месси и другие три игрока клуба заразились коронавирусом 2 января.

К счастью, Лео быстро смог одолеть болезнь. Ожидается, что сегодня-завтра аргентинец возобновит тренировки с парижанами.

Imágenes exclusivas | Poco abans de la medianoche, Lionel Messi va emprendre el seu retorn a Francia juntament a su familia tras dar negativo en los test PCR.



Marcelo Manera | El Litoral #messi #covid #argentina #paris #futbol #ellitoral pic.twitter.com/uZmMZRWc96 – El Litoral (@ellitoral) January 5, 2022

Добавим, что дела Месси в Париже пока складываются не очень хорошо. После летнего перехода из "Барселоны" аргентинец провел 11 матчей за парижан в Чемпионате Франции, в которых забил всего один гол. Также на его счету четыре ассиста.

Напомним, в 2021 году Месси снова получил "Золотой мяч" от France Football. Это решение вызвало волну возмущения среди экспертов и болельщиков, считавших, что награду больше заслужил форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

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