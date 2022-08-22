Возвращение блудного сына: "Шахтер" объявил о переходе украинца Петряка

Отметим, что этот 28-летний игрок уже выступал в футболке "горняков". Это было в 2016-2019 годах. Правда, тогда Петряк так и не смог закрепиться в основном составе дончан.

О переходе Петряка сообщил официальный сайт "Шахтера".

Контракт полузащитника с новым-старым клубом рассчитан на четыре года. Последним клубом Петряка был венгерский "Фехервар", за который в этом сезоне он провел шесть матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. В общей сложности Иван провел за этот коллектив, в котором он выступал с лета 2019 года, 124 матча (28 мячей и 26 ассистов).

Петряк уже успел даже обратиться к болельщикам "горняков".

Иван Петряк обратился к болельщикам по возвращении в «Шахтер» ⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/4JKTnmlzcN — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 22, 2022

Петряк, совсем недавно потерявший в войне тестя, с 2011-го выступал за "Зарю", дебютировал в УПЛ в возрасте 17 лет в матче с "Шахтером". В течение пяти сезонов в составе луганцев провел 74 матча и забил 6 мячей. В 2015 году был признан лучшим молодым футболистом Украины.

Летом 2016 года перешел в "Шахтер", но еще сезон отыграл за "Зарю" на правах аренды (34 матча, 6 мячей, 8 ассистов). 17 июля 2017 года дебютировал за дончан и в сезоне-2017/18 сыграл за команду в 17 матчах, отличившись 2 голами. Сезон-2018/19 провел в аренде в венгерском "Ференцвароше" (36 матчей, 6 голов, 12 ассистов).

С 2012 года играл за юношескую и молодежную сборную Украины. В марте 2016 года дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую провел 5 матчей.

"Шахтер" стал лидером УПЛ сезона-2021/22. который был остановлен по итогам 18 туров из-за полномасштабного вторжения со стороны РФ;

Именно "горняки" во вторник, 23 августа, откроют новый сезон Чемпионата Украины. Соперником дончан будет харьковский "Металлист-1925". Поединок между "Шахтером" и харьковчанами начнется в 13:00.

Добавим, что ранее "Шахтер" вернул в команду еще одного украинца из Чемпионата Венгрии – Александра Зубкова. Также в ближайшее время состав дончан может пополнить воспитанник львовских "Карпат" — Марьян Швед. Источники в Бельгии утверждают, что трансфер Шведа в "Шахтер" находится на завершающей стадии. 25-летний Швед выступает за бельгийский "Мехелен".