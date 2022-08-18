Возвращение "Бронзового бомбардировщика": Уайлдер проведет первый поединок после поражения от Фьюри в октябре

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер возвращается к рингу. 15 октября американец встретится с Робертом Хелениусом.

Эксчемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2, 41 КО) проведет следующий поединок 15 октября.

Соперником американца станет финский боксер Роберт Хелениус (34-3, 20 КО). Бой будет проведен в Barclays Center в Бруклине.

Для Уайлдера это будет первое сражение после двух подряд поражений от Тайсона Фьюри. Во время последней встречи Фьюри отправил "бронзового бомбардировщика" в нокаут в 11 раунде.

Хелениус в октябре прошлого года одолел поляка Адама Ковнацки в их втором бою. До этого финн в марте 2020 года победил Ковнацки техническим нокаутом в четвертом раунде, нанеся поляку первое поражение в карьере.

Напомним, что Уайлдер сделал прогноз на реванш Усик — Джошуа, который состоится в эту субботу, 20 августа.

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