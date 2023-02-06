Возвращение Цуренко в топ-100, личный рекорд Крутых: обновленные теннисные рейтинги WTA и ATP

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам турниров, которые состоялись на прошлой неделе.

Самый большой рывок среди украинцев сделала Леся Цуренко, которая дошла до финала турнира в Хуахине. 33-летняя украинка отыграла сразу 36 позиций и теперь занимает 100-е место в мировом рейтинге.

В свою очередь, первая ракетка Украины Ангелина Калинина сохранила за собой 31-ю позицию.

В топ-10 рейтинг WTA изменений не произошло. Лидером женской теннисной классификации осталась полька Ига Свентек. За ней следуют белоруска Арина Соболенко и Онс Жабер из Туниса.

Рейтинг WTA

1. Ига Свентек (Польша, 10485)

2. Арина Собрленко (нейтральный статус, 6100)

3. Онс Жабер (Тунис, 5210)

4. Джессика Пегула (США, 5000)

5. Каролин Гарсия (Франция, 4795)

6. Кори Гауфф (США, 3992)

7. Мария Саккари (Греция, 3811)

8. Дарья Касаткина (нейтральный статус, 3380)

9. Белинда Бенчич (Швейцария, 2905)

10. Елена Рыбакина (Казахстан, 2815)

...

31. Ангелина Калинина (Украина, 1347)

57. Марта Костюк (Украина, 960, +3)

85. Екатерина Байндль (Украина, 748, -1)

100. Леся Цуренко (Украина, 653, +36)

102. Даяна Ястремская (Украина, 640, +1)

144. Дарья Снигур (Украина, 444, -4)

У мужчин статус первой ракетки Украины удерживает Алексей Крутых, который улучшил свое положение на шесть позиций и сейчас занимает 170-е место в рейтинге АТР. Он вторую неделю подряд обновил личный рекорд.

Позиции теннисистов в первой десятке рейтинга не изменились. Лидирует серб Новак Джокович, далее расположились испанец Карлос Алькарас и грек Стефанос Циципас.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия, 7070)

2. Карлос Алькарас (Испания, 6730)

3. Стефанос Циципас (Греция, 6195)

4. Каспер Рууд (Норвегия, 5765)

5. Андрей Рублев (нейтральный статус, 4200)

6. Рафаэль Надаль (Испания, 3815)

7. Феликс Оже-Альясим (Канада, 3715)

8. Тейлор Фриц (США, 3410)

9. Хольгер Руне (Дания, 3046)

10. Хуберт Хуркач (Польша, 2995)

...

170. Алексей Крутых (Украина, 355, +6)

338. Виталий Сачко (Украина, 144, +7)

360. Илья Марченко (Украина, 133, +14)

379. Александр Овчаренко (Украина, 123)

386. Владислав Орлов (Украина, 120, -1)

Читайте также:

Украинская топ-теннисистка в напряженной борьбе уступила в финале турнира в Хуахине

Без шансов для соперника: сборная Украины по теннису досрочно победила в плей-офф Кубка Дэвиса

Украинский теннисист не пожал руку россиянину после победы над ним на турнире в Германии (видео)