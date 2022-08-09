Возвращение "Цыганского короля": Фьюри возобновил карьеру и презентовал нового тренера (видео)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет третье сражение с соотечественником Дереком Чисорой.

Об этом боксер заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

"Я решил вернуться в бокс, поскольку хочу стать первым чемпионом мира в сверхтяжелом весе в истории, который проведет две трилогии: одну — с Деонтеем Уайлдером, а вторую — с Дереком Чисорой. Я всегда говорил, что подраюсь с Чисорой в конце моей кар и вот мы снова бьем все рекорды и устанавливаем прецеденты.

Я выбрал Айзека Лоу своим тренером, потому что когда я работал с Питером Фьюри, он был рядом. Когда я работал с Беном Дэвисоном, он постоянно был рядом. Когда я работал с Шугаром Хилл Стюардом, Айзек тоже постоянно был рядом. Он всегда предоставлял мне информацию, он знает меня лучше, чем кто-либо другой на этой планете. Мы отличная команда, мы всегда были вместе и закончим это тоже вместе. Мы всегда очень хорошо сотрудничали и собираемся согласиться на огромное сражение", – сказал Фьюри.

Чисора и Фьюри дважды встречались на ринге, в 2011 и 2014 годах. Оба раза победил Тайсон.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 24 апреля "Цыганский король" нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта, после чего объявил о завершении карьеры.

На счету Чисоры 33 победы (23 – нокаутом) и 12 поражений. За свою карьеру дважды встречался на ринге с украинскими боксерами. В феврале 2012 года Дерек единодушным решением судей уступил Виталию Кличко в поединке за пояс WBC, а в октябре 2020 года британец единогласным судейским решением проиграл Александру Усику в бою за статус обязательного претендента на титул WBO. В последнем поединке Чисора победил Кубрата Пулева и завоевал вакантный пояс WBA International. Титул полноценного чемпиона WBA принадлежит Александру Усику.

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