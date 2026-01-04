Возвращение Джимы: сборная Украины назвала состав на этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Юлия Джима / © biathlon.com.ua

Сборная Украины назвала состав на четвертый этап Кубка мира по биатлону-2025/26, который состоится в немецком Оберхофе.

Как сообщает Суспільне Спорт, в составе женской сборной в Оберхофе выступят Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Александра Меркушина и Дарина Чалык.

Для Джимы это будут первые гонки в этом сезоне. В октябре прошлого года она сломала палец на руке в результате падения на тренировке, после чего восстанавливалась и пропускала соревнования.

Как сообщает Суспільне Спорт, в составе мужской сборной в Оберхофе будут соревноваться Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Денис Насыко и Богдан Цымбал.

Этап в Оберхофе состоится с 8 по 11 января 2026 года.

