Возвращение Джоковича на вершину, личные рекорды первых ракеток Украины: обновленные рейтинги ATP и WTA

Смотрите, какие перемены произошли в мировой теннисной классификации по итогам Australian Open-2023.

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обновили свои рейтинги после завершения первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Australian Open 2023 года.

Лидером мужского рейтинга стал серб Новак Джокович, выигравший свой юбилейный десятый титул Открытого чемпионата Австралии. На второе место опустился испанец Карлос Алькарас. Топ-3 замыкает грек Стефанос Циципас.

Первая ракетка Украины Алексей Крутых, впервые в карьере сыгравший в основной сетке турнира Grand Slam, поднялся на 176-е место, установив свой лучший результат в карьере.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия, 7070, +4)

2. Карлос Алькарас (Испания, 6730, -1)

3. Стефанос Циципас (Греция, 6195, +1)

4. Каспер Рууд (Норвегия, 5765, -1)

5. Андрей Рублев (нейтральный статус, 4200, +1)

6. Рафаэль Надаль (Испания, 3815, -4)

7. Феликс Оже-Альясим (Канада, 3715)

8. Тейлор Фриц (США, 3410, +1)

9. Хольгер Руне (Дания, 3046, +1)

10. Хуберт Хуркач (Польша, 2995, +1)

...

176. Алексей Крутых (Украина, 342, +12)

345. Виталий Сачко (Украина, 139, -5)

374. Илья Марченко (Украина, 126, +38)

379. Александр Овчаренко (Украина, 123, -1)

385. Владислав Орлов (Украина, 120, +2)

Лидером женской теннисной классификации осталась полька Ига Свентек. На второе место поднялась белоруска Арина Соболенко, которая на Australian Open-2023 завоевала свой первый в карьере титул на турнирах серии "Большого шлема". На третью позицию опустилась Онс Жабер из Туниса.

Статус лучшей украинской теннисистки сохранила Ангелина Калинина, поднявшаяся на 31-е место, обновив свой личный рекорд.

Рейтинг WTA

1. Ига Свентек (Польша, 10485)

2. Арина Соболенко (нейтральный статус, 6100, +3)

3. Онс Жабер (Тунис, 5210, -1)

4. Джессика Пегула (США, 5000, -1)

5. Каролин Гарсия (Франция, 4645, -1)

6. Кори Гауфф (США, 3992, +1)

7. Мария Саккари (Греция, 3811, -1)

8. Дарья Касаткина (нейтральный статус, 3380)

9. Белинда Бенчич (Швейцария, 2905, +1)

10. Елена Рыбакина (Казахстан, 2815, +15)

...

31. Ангелина Калинина (Украина, 1347, +8)

60. Марта Костюк (Украина, 915, +1)

84. Екатерина Байндль (Украина, 748, +11)

103. Даяна Ястремская (Украина, 611, -2)

136. Леся Цуренко (Украина, 473, -2)

140. Дарья Снигур (Украина, 444, +7)

Читайте также:

Украинская теннисистка драматично одолела россиянку и выиграла второй подряд турнир в Турции

Зашквар на Australian Open: отец Джоковича поддержал россиян на фоне флага с портретом Путина (видео)

Пробито очередное дно: фанат пришел на матч россиянина на Australian Open в футболке с символом оккупантов