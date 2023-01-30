Возвращение Джоковича на вершину, личные рекорды первых ракеток Украины: обновленные рейтинги ATP и WTA

Смотрите, какие перемены произошли в мировой теннисной классификации по итогам Australian Open-2023.
Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обновили свои рейтинги после завершения первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Australian Open 2023 года.
Лидером мужского рейтинга стал серб Новак Джокович, выигравший свой юбилейный десятый титул Открытого чемпионата Австралии. На второе место опустился испанец Карлос Алькарас. Топ-3 замыкает грек Стефанос Циципас.
Первая ракетка Украины Алексей Крутых, впервые в карьере сыгравший в основной сетке турнира Grand Slam, поднялся на 176-е место, установив свой лучший результат в карьере.
Рейтинг ATP
1. Новак Джокович (Сербия, 7070, +4)
2. Карлос Алькарас (Испания, 6730, -1)
3. Стефанос Циципас (Греция, 6195, +1)
4. Каспер Рууд (Норвегия, 5765, -1)
5. Андрей Рублев (нейтральный статус, 4200, +1)
6. Рафаэль Надаль (Испания, 3815, -4)
7. Феликс Оже-Альясим (Канада, 3715)
8. Тейлор Фриц (США, 3410, +1)
9. Хольгер Руне (Дания, 3046, +1)
10. Хуберт Хуркач (Польша, 2995, +1)
...
176. Алексей Крутых (Украина, 342, +12)
345. Виталий Сачко (Украина, 139, -5)
374. Илья Марченко (Украина, 126, +38)
379. Александр Овчаренко (Украина, 123, -1)
385. Владислав Орлов (Украина, 120, +2)
Лидером женской теннисной классификации осталась полька Ига Свентек. На второе место поднялась белоруска Арина Соболенко, которая на Australian Open-2023 завоевала свой первый в карьере титул на турнирах серии "Большого шлема". На третью позицию опустилась Онс Жабер из Туниса.
Статус лучшей украинской теннисистки сохранила Ангелина Калинина, поднявшаяся на 31-е место, обновив свой личный рекорд.
Рейтинг WTA
1. Ига Свентек (Польша, 10485)
2. Арина Соболенко (нейтральный статус, 6100, +3)
3. Онс Жабер (Тунис, 5210, -1)
4. Джессика Пегула (США, 5000, -1)
5. Каролин Гарсия (Франция, 4645, -1)
6. Кори Гауфф (США, 3992, +1)
7. Мария Саккари (Греция, 3811, -1)
8. Дарья Касаткина (нейтральный статус, 3380)
9. Белинда Бенчич (Швейцария, 2905, +1)
10. Елена Рыбакина (Казахстан, 2815, +15)
...
31. Ангелина Калинина (Украина, 1347, +8)
60. Марта Костюк (Украина, 915, +1)
84. Екатерина Байндль (Украина, 748, +11)
103. Даяна Ястремская (Украина, 611, -2)
136. Леся Цуренко (Украина, 473, -2)
140. Дарья Снигур (Украина, 444, +7)
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