Возвращение героев: украинских паралимпийцев триумфально встретили по прибытии из Токио (видео)

Часть спортсменов национальной паралимпийской сборной уже вернулась домой.

Сборная Украины в составе более 100 спортсменов вернулась с Паралимпийских игр-2020 в Токио, где 5 сентября завершился последний соревновательный день.

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В Киев прилетели атлеты, которые представляли нашу страну в таких видах спорта как плавание, настольный теннис, велоспорт, легкая атлетика, голбол. На родине их встретили по-праздничному. В аэропорту "Борисполь" героев-паралимпийцев ждали с цветами и шариками.

Отметим, что это еще не все паралимпийцы, которые прославляли Украину в столице Японии. Всего от нашей страны отправились в Токио 143 атлета, часть из них примет участие в церемонии закрытия Паралимпиады-2020, которая состоится 5 сентября. Она начнется в 14:00 по киевскому времени.

Украинская сборная вернулась с Паралимпийских игр-2020 в Токио

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Паралимпийские игры-2020 в Токио прошли с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Украинские паралимпийцы в столице Японии завоевали 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Наша команда заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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