Возвращение года: именитый украинский тренер возглавил "Черноморец"

Роман Григорчук снова будет работать с одесской командой.

Известный украинский тренер Роман Григорчук возглавил одесский "Черноморец".

Контракт "моряков" с 56-летним специалистом подписан на три года, сообщает официальный сайт клуба.

На посту наставника одесситов Григорчук сменил Юрия Мороза, настроившего против себя болельщиков команды из-за большого количества арендованных игроков киевского "Динамо".

"Я очень рад возвращению в дорогой для меня "Черноморец", в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе.

А пока хочу поздравить всю большую семью "Черноморца" с наступающим новым годом, пожелать крепкого здоровья и благополучия. Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было больше положительных эмоций", - заявил Григорчук сразу после назначения.

Именно с Романом Грогорчуком связаны громкие достижения "Черноморца" в современной истории. Он уже возглавлял одесский клуб с 2010-го по 2014 год.

За это время он выводил команду в еврокубки, где сумел дойти до 1/16 финала Лиги Европы. Также под руководством Григорчука "моряки" играли в финале Кубка Украины.

Последним местом работы Григорчука был солигорский "Шахтер", который он покинул в июле этого года.

Читайте также:

Не из "Динамо" или "Шахтера": назван лучший футболист Чемпионата Украины 2021 года

Отныне только на родном: клуб УПЛ наказали за интервью на русском языке

Зимнее межсезонье-2022: календарь и результаты спаррингов клубов УПЛ