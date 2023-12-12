"Возвращение года": Свитолина получила престижную награду от WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей номинации "Возвращение года" от Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Элина Свитолина провела 12 месяцев вдали от WTA Tour, чтобы приветствовать в своей семье дочь Скай, родившуюся в октябре 2022 года. Свитолина вернулась на корт в апреле 2023 года. До беременности Свитолина провела более 200 недель подряд в первой десятке и только спустя месяц после долгожданного возвращения на корт завоевала свой 17-й титул в карьере на WTA 250 в Страсбурге.

Ее возвращение продолжилось четвертьфиналом на Ролан Гаррос, после чего она повторила свой лучший результат на турнирах Grand Slam, выйдя в полуфинал на Уимблдоне, победив на своем пути первую ракетку мира Игу Швентек. За пять месяцев Свитолина снова взлетела вверх в рейтинге WTA и завершила год почти так, будто она никогда и не покидала теннис", – говорится в посте WTA.

Напомним, в начале апреля 2023 года Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

В конце мая этого года Свитолина стала победительницей турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция). В финале украинская теннисистка одолела "нейтральную" россиянку Анну Блинкову и выиграла первый турнир после рождения ребенка.

На первом после декретного отпуска турнире Большого шлема – Roland Garros – Свитолина дошла до четвертьфинала. Затем Элина смогла выйти в полуфинал Wimbledon, а на последнем мейджоре сезона – US Open – остановилась на стадии 1/16 финала.

Сейчас 29-летняя Свитолина занимает 25-е место в рейтинге лучших теннисисток мира. Наивысшей ее позицией в рейтинге WTA была третья ступенька по состоянию на 11 сентября 2017 года.

За свою карьеру Свитолина выиграла 17 титулов WTA. Она является победительницей Итогового турнира WTA 2018 года и обладательницей "бронзы" личного турнира Олимпиады-2020 в Токио.

Добавим, что лучшей теннисисткой 2023 года по версии WTA стала первая ракетка мира полька Ига Швентек.

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