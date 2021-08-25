Возвращение "Кинг-Конга": в сборной инфицированного COVID-19 Лунина заменит Бойко

Как стало известно, Андрей Лунин получил положительный тест на COVID-19, поэтому пропустит осенний сбор национальной команды.

Вратарь мадридского "Реала", чемпион мира U-20 Андрей Лунин, вновь получивший вызов в национальную сборную Украины, сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Отметим, что Андрей Лунин регулярно вызывался в расположение сборной предыдущим тренером Андреем Шевченко, однако в окончательный состав на Евро-2020 не попал. Его "вытеснили" голкипер "Динамо" Георгий Бущан и вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин.

Поскольку два последних недавно получили травмы и пропустят осенний сбор, Александр Петраков решил снова дать шанс Лунину, который не получает достаточного количества игровой практики в своем клубе. Однако чемпион мира U-20 не поедет на этот сбор национальной команды из-за COVID-19.

instagram.com/lunin_andrey

В связи с этим и.о. главного тренера Александр Петраков довызвал Дениса Бойко — второго вратаря киевского "Динамо". На счету Бойко — шесть матчей в составе сборной.

Напомним, вместо травмированных вратарей Георгия Бущана и Анатолия Трубина довызвали Дмитрия Ризныка и Андрея Пятова. Последний заявлял, что завершил карьеру в сборной.

В сентябре "сине-желтые" сыграют три матча: два поединка отборочного раунда ЧМ-2022 с Казахстаном в Нур-Султане (1-го числа) и Францией в Киеве (4-го числа), а также товарищескую встречу с Чехией на выезде ( 8-го числа).

Сборная Украины начала отбор ЧМ-2022 выездной ничьей против французов (1: 1) , после чего дома упустила победу над финнами (1: 1) . В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно потеряли очки с Казахстаном (1: 1) .

, после чего дома . В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно . До следующих поединков сборная Украины будет готовиться под руководством Александра Петракова, который изменил на посту тренера национальной команды Андрея Шевченко.

Новости Украины: исполняющим обязанности главного тренера сборной назначен Александр Петраков

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