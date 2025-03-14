Возвращение Куртуа: сборная Бельгии обнародовала состав на матчи против Украины в плей-офф Лиги наций

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия определился со списком футболистов, вызванных на матчи плей-офф против Украины за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

В заявку "дьяволов" на поединки с украинцами вошли 26 игроков, в том числе и основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа, последний раз игравший за национальную команду еще в июне 2023 года.

У Тибо был конфликт с тогдашним главным тренером сборной Доменико Тедеско, из-за которого он не вызывался в национальную команду.

Состав сборной Бельгии на матчи плей-офф Лиги наций против Украины

Вратари: Куртуа, Ламменс, Селc, Вандевоордт

Защитники: Кастань, Дебаст, Де Куйпер, Де Винтер, Фас, Мехеле, Менье, Теат

Полузащитники: Де Брюйне, Хейнен, Мокио, Раскин, Тилеманс, Ванакен

Нападающие: Де Кетеларе, Доку, Фофана, Лукаку, Лукебакио, Опенда, Салемакерс, Троссард

Матчи Украины против Бельгии запланированы на 20 и 23 марта. Первая встреча будет номинально домашней для "сине-желтых" и состоится в испанской Мурсии, ответный поединок будет принимать бельгийский Генк.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Ранее сообщалось, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

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