Возвращение легенды: "Барселона" подпишет самого титулованного футболиста мира

Возвращение легенды: "Барселона" подпишет самого титулованного футболиста мира

Как утверждают СМИ, 38-летний Дани Алвес свободным агентом присоединится к "блаугранас".

Легендарный бразильский защитник Дани Алвес в скором времени вернется в каталонскую "Барселону".

Как сообщает издание Sport.es, "блаугранас" намерены объявить о подписании 38-летнего бразильца на следующей неделе. Стороны согласовывают последние детали контракта.

По информации источника, этот трансфер одобрил новоиспеченный главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес, с которым Дани Алвес долгое время вместе выступал за каталонский клуб.

Алвес выступал за Барселону с 2008 по 2016 год. В составе каталонцев Дани стал шестикратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.

В сентябре бразилец стал свободным агентом после расторжения контракта с "Сан-Паулу", за который он выступал с 2019 года.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он выиграл за карьеру 46 трофеев. В составе сборной Бразилии Алвес завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.

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