Возвращение легенды: Суркис прокомментировал переход Ярмоленко в "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал возвращение в киевский клуб звездного полузащитника Андрея Ярмоленко.

Босс "бело-синих" признался, что главный тренер команды Мирчи Луческу хотел подписать капитана сборной Украины еще зимой.

Он надеется, что опыт и уровень игры Андрея поможет киевлянам в новой кампании достичь гораздо лучших результатов, чем в прошлом сезоне.

"Прежде всего, хочу отметить, что мы руководствовались спортивной составляющей этого трансфера. В прошлом сезоне команде не хватало качества игры и опыта в атаке, а Андрей, безусловно, футболист очень высокого уровня с огромным опытом выступлений в разных турнирах. Ярмоленко отлично знает, как все устроено в нашем клубе, ему не понадобится время на адаптацию. Мы надеемся, что опыт и уровень игры Андрея помогут "Динамо" сделать шаг вперед, и команда выступит гораздо лучше, чем в прошлом сезоне.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу был одним из инициаторов возвращения Андрея домой и хотел, чтобы этот трансфер был осуществлен еще прошлой зимой. По независимым от нас обстоятельствам, подписание договора с Ярмоленко пришлось отложить до лета. Уверен, что с Андреем мы достигли бы гораздо большего во второй части прошлого сезона.

Но теперь все в наших руках, тренерский штаб получил одного из лучших украинских футболистов, который своей игрой и опытом может помочь вывести команду на новый качественный уровень. Также не будем забывать, что в "Динамо" много молодых талантливых игроков, которые смогут быстрее прогрессировать, когда рядом с ними будет тренироваться и играть такой мастер. Это также было одним из факторов возвращения Андрея в Киев.

От себя лично хочу поблагодарить Ярмоленко за то, что он возвращается в родную страну при таких обстоятельствах. Это сильное решение сильного игрока в непростые для нас всех времена. Спасибо ВСУ за возможность проводить чемпионат Украины, благодарю всех, кто помогает нашей стране в этой страшной войне. Уверен, что Украина победит на фронте, а наш футбол сможет прогрессировать и развиваться", – приводит слова Суркиса официальный сайт "бело-синих".

Ярмоленко вернулся в "Динамо" в статусе свободного агента, его контракт с киевлянами рассчитан на два года. В июне капитан сборной Украины покинул эмиратский "Аль-Айн".

Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2007 по 2017 год. В составе "бело-синих" он сыграл 340 матчей во всех соревнованиях, забил 137 голов и отдал 90 ассистов.

Летом 2017 года Андрей за 25 миллионов евро перешел из "Динамо" в дортмундскую "Боруссию". С лета 2018 года он защищал цвета лондонского "Вест Хэма", а в июле 2022-го присоединился к "Аль-Айну", где играл под руководством Сергея Реброва.

В прошлом сезоне Ярмоленко провел 33 матча за "Аль-Айн" во всех турнирах, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, "Динамо" завершило УПЛ-2022/23 только на четвертом месте и сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги конференций. "Бело-синие" только второй раз в своей истории остались без медалей чемпионата Украины. Впервые это произошло в 2014 году, когда команду возглавлял Олег Блохин.

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