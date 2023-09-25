Возвращение Малиновского: сборная Украины объявила состав на октябрьские матчи отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил список футболистов, которые будут готовиться к октябрьским матчам отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Как сообщает официальный сайт УАФ, вызов в лагерь национальной команды получили 25 игроков. Еще три исполнителя вошли в резервный список.

По сравнению с сентябрьскими матчами против Англии и Италии, в сборную Украины вернулся полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский.

Состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер"), Денис Попов, Александр Караваев (оба – "Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервный список:

Александр Пихаленок, Александр Сваток (оба – "Днепр-1"), Александр Тымчик ("Динамо").

Национальная команда начнет свой сбор 7 октября в Праге. Именно в чешской столице "сине-желтые" 14 октября сыграют номинально домашний матч против Северной Македонии. 17 октября подопечные Реброва на выезде встретятся с Мальтой.

Завершит групповой этап отбора на континентальное первенство сборная Украины 20 ноября номинально домашним матчем против Италии. Место проведения поединка Украина – Италия еще не определено.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирное положение

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Таблица группы С (после шести туров)

Таблица группы С (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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