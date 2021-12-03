Возвращение на родину: "Барселона" согласовала контракт с одноклубником Зинченко

Возвращение на родину: "Барселона" согласовала контракт с одноклубником Зинченко

"Сине-гранатовые" планируют усилиться молодым испанцем.

"Барселона" работает над трансфером вингера "Манчестер Сити" и сборной Испании Феррана Торреса.

Как сообщает в Twitter авторитетный инсайдер Николо Скир, каталонский клуб согласовал контракт с 21-летним игроком до лета 2026 года.

Теперь клубам остается договориться между собой о сумме перехода. Ожидается, что "mлаугранс" подпишут Торреса в зимнее трансферное окно.

Ферран Торрес может стать вторым трансфером "Барселоны" после прихода на тренерский мостик Хави Эрнандеса. Ранее каталонцы объявили о возвращении легенды клуба Дани Алвеса.

В нынешнем сезоне Ферран Торрес провел за "Ман Сити" 7 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с "горожанами" рассчитан до лета 2025 года.

Сейчас "Барселона" находится на седьмой строчке в Ла Лиге, отставая от лидера чемпионата - мадридского "Реала" - на 13 очков, но имея игру в запасе.

После того, как клуб возглавил Хави Эрнандес, каталонцы выиграли два поединка подряд: минимально победили "Эспаньол" (1:0) и обыграли "Вильярреал" (3:1) .

и . "Манчестер Сити" занимает второе место в таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы на одно очко отстает от "Челси" и на один балл опережает "Ливерпуль". В последнем матче "горожане" с украинцем Александром Зинченко в составе обыграли "Астон Виллу" (2:1).

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