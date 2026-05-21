Возвращение Нойера: сборная Германии объявила заявку на ЧМ-2026

Мануэль Нойер / © Associated Press

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн определился с составом команды на финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу.

В заявку Бундестим на грядущий Мундиаль в том числе попал 40-летний вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, который недавно продлил контракт с мюнхенским клубом.

Легендарный голкипер объявил о завершении карьеры в сборной летом 2024 года, но теперь решил вернуться в состав национальной команды.

Заявка сборной Германии на ЧМ-2026

Вратари: Оливер Бауманн ("Хоффенхайм"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Александр Нюбель ("Штутгарт").

Защитники: Вальдемар Антон ("Боруссия" Дортмунд), Натаниэль Браун ("Айнтрахт" Франкфурт), Паскаль Гросс ("Боруссия" Дортмунд), Йозуа Киммих ("Бавария"), Феликс Нмеча ("Боруссия" Дортмунд), Александар Павлович ("Бавария"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал" Мадрид), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Анджело Штиллер ("Штутгарт"), Джонатан Та ("Бавария"), Малик Тшау ("Ньюкасл").

Полузащитники: Надим Амири ("Майнц"), Максимилиан Байер ("Боруссия" Дортмунд), Леон Горецка ("Бавария"), Кай Хаверц ("Арсенал"), Леннарт Карл ("Бавария"), Джейми Левелинг ("Штутгарт"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Лерой Сане ("Галатасарай").

Нападающие: Дениз Ундав ("Штутгарт"), Флориан Вирц ("Ливерпуль"), Ник Вольтемаде ("Ньюкасл").

На ЧМ-2026 немцы сыграют в группе E против Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

