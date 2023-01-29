Возвращение Пидручного: сборная Украины по биатлону назвала предварительные составы на чемпионат мира-2023

Планетарное первенство будет принимать с 8-го по 19 февраля немецкий Оберхоф.

Сборная Украины по биатлону объявила предварительные составы на чемпионат мира 2023, который в следующем месяце состоится в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

В мужскую заявку попал Дмитрий Пидручный, который сейчас восстанавливается после операции на колене. Также в список вошли Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Денис Насыко.

За последнее шестое место в заявке будут бороться Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Тарас Лесюк. Для этого они выступят на Кубке IBU в Обертилиахе, который пройдет перед чемпионатом мира.

В состав женской команды вошли Елена Билосюк, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и Любовь Кипьяченкова.

На последнее место в заявке претендует Александра Меркушина, недавно выигравшая две медали зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2023 – "золото" в спринте и "бронзу" в индивидуальной гонке.

В то же время Дарья Блашко, вероятнее всего, пропустит мировое первенство из-за воспаления вестибулярного нерва.

ЧМ-2023 по биатлону запланирован с 8-го по 19 февраля в немецком Оберхофе.

Напомним, 29 января в швейцарском Ленцерхайде завершился чемпионат Европы по биатлону-2023. На континентальном первенстве сборная Украины выборола три медали. Юлия Джима завоевала "серебро" в женской индивидуальной гонке, после чего Антон Дудченко выиграл "серебро" в аналогичной дисциплине у мужчин. Единственную золотую награду нашей стране принесла Анастасия Меркушина в спринте.

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