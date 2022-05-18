Возвращение ради рекорда: Владимир Кличко собирался взять реванш у своего обидчика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что планировал вернуться на ринг и провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Владимир Кличко, который накануне поставил жесткий ультиматум российским боксерам, ранее неоднократно допускал свое возвращение на ринг, чтобы побить рекорд легендарного американца Джорджа Формана.

Форман завоевал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет и 9 месяцев. В марте Владимир отметил свое 46-летие, поэтому потенциальное возвращение на ринг и победа в титульном бою позволят украинцу установить новый рекорд - стать старейшим в истории чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

В интервью Piers Morgan Uncensored Кличко-младший признался, что для реализации своей цели хотел вызвать на бой непобедимого британца Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC. Однако полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, внесла коррективы в его планы.

"Я думал о том, что мне нужно написать Фьюри: "Как насчет последнего танца?" Он ведь хочет завершить карьеру. Мы же должны были еще тогда провести второй бой. И я действительно об этом думал.

Но знаете что? Я не сделал это, потому что сейчас мои мысли в совершенно другом мире. Да, я мечтал стать самым возрастным чемпионом в истории хевивейта. Но это было тогда. А сейчас все это под большим вопросом", - сказал Владимир Кличко.

Напомним, в ноябре 2015 года Владимир Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, IBO, WBO, WBA и The Ring. Боксеры должны были встретиться в реванше, но второй поединок так и не состоялся - сначала британец получил травму, а затем его поймали на допинге.

Владимир Кличко вернулся в Украину и вступил в ряды терробороны, как только началась война

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