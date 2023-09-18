Возвращение России в международный футбол: президент УЕФА оценил вероятность снятия санкций

Александер Чеферин заявил, что клубы и сборные государства-террориста будут отстранены до конца войны в Украине.

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин высказался об отстранении России от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения в Украину.

По словам главы УЕФА, "бан" клубов и сборных государства-агрессора будет продолжаться до окончания войны, которую РФ ведет против Украины.

"Россия будет отстранена до конца войны", – цитирует Чеферина издание Metropolitan.si.

Также президент УЕФА прокомментировал принятое еще в феврале 2022 года решение о расторжении многомиллионного контракта с российской компанией "Газпром".

"Это просто нужно было сделать как символический акт. Вряд ли мы можем показывать рекламу этой компании на стадионах, когда матчи смотрят сотни миллионов людей. Мне досадно, что это так, но мы должны были это сделать", – сказал Чеферин.

Также глава УЕФА ответил на вопрос, не следовало ли рассмотреть целесообразность прекращения сотрудничества с "Газпромом" еще до начала полномасштабной войны.

"Нет, это мне кажется чистой воды популизмом. Знаете, Европа тоже не является чемпионом мира по правам человека, и мы это хорошо знаем. А популисты, постоянно рассказывающие, с кем не стоит иметь дело, делают это исключительно для самопиара. Мы возвращаем 97 процентов всех заработанных денег в футбол, и я сделаю все, чтобы этот вид спорта развивался дальше, по всей Европе", – заявил Чеферин.

Отстранение России от международного футбола: что известно

В ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

С 24 февраля 2022 года сборная России играла только товарищеские встречи. Соперниками национальной команды страны-террориста были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет U-23 и Катар.

Кроме того, официальные лица из страны-агрессора не допускали работать на международных матчах. Однако в сентябре 2023 года УЕФА назначил российскую бригаду арбитров во главе с Верой Опейкиной на поединок женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана.

После этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила протест УЕФА и призвала не допускать представителей государства-террориста на международную арену.

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