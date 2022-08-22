Возвращение Сидорчкука и Гармаша: "Динамо" объявило заявку на выездной матч плей-офф Лиги чемпионов с "Бенфикой"

Отметим, что в столицу Португалии Лиссабона делегация "бело-синих" отправилась в воскресенье, 21 августа.

Как сообщает официальный сайт киевлян, на матч с "Бенфикой" тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял 26 исполнителей.

Так, в Португалию отправились полузащитники – Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Оба футболиста не участвовали в первой дуэли с "Бенфикой", потому что отбывали дисквалификацию, которую заработали в ответном матче 3-го раунда отбора ЛЧ с австрийским "Штурмом".

Вашему вниманию полный список заявленных игроков "Динамо" на вторую игру с "Бенфикой":

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко; Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кенджера, Антон Боль;

Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кенджера, Антон Боль; Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Антон Царенко, Александр Яцык;

Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Антон Царенко, Александр Яцык; Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Первый матч между киевским и лиссабонским клубами завершился поражением подопечных Мирчи Луческу со счетом 0:2. Ответный матч между португальцами и "бело-синими" начнется во вторник, 23 августа, на "Эштадиу Да Луш" в 22:00 по киевскому времени.

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