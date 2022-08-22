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Возвращение Сидорчкука и Гармаша: "Динамо" объявило заявку на выездной матч плей-офф Лиги чемпионов с "Бенфикой"

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Возвращение Сидорчкука и Гармаша: "Динамо" объявило заявку на выездной матч плей-офф Лиги чемпионов с "Бенфикой"

Фото: ФК Динамо Киев

Стала известна заявка киевского "Динамо" на ответный поединок плей-офф раунда Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой".

Отметим, что в столицу Португалии Лиссабона делегация "бело-синих" отправилась в воскресенье, 21 августа.

Как сообщает официальный сайт киевлян, на матч с "Бенфикой" тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял 26 исполнителей.

Так, в Португалию отправились полузащитники – Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Оба футболиста не участвовали в первой дуэли с "Бенфикой", потому что отбывали дисквалификацию, которую заработали в ответном матче 3-го раунда отбора ЛЧ с австрийским "Штурмом".

Вашему вниманию полный список заявленных игроков "Динамо" на вторую игру с "Бенфикой":

  • Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;
  • Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кенджера, Антон Боль;
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Антон Царенко, Александр Яцык;
  • Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Первый матч между киевским и лиссабонским клубами завершился поражением подопечных Мирчи Луческу со счетом 0:2. Ответный матч между португальцами и "бело-синими" начнется во вторник, 23 августа, на "Эштадиу Да Луш" в 22:00 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями в этой дуэли вы можете в текстовой онлайн трансляции на ТСН Проспорт.

  • Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" – "Бенфика" получит право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов. Неудачник сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
  • На пути в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов-2022/23 киевляне победили турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В свою очередь, лиссабонский клуб разобрался с датским "Митьюлландом".

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