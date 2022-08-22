Возвращение Сидорчкука и Гармаша: "Динамо" объявило заявку на выездной матч плей-офф Лиги чемпионов с "Бенфикой"

Стала известна заявка киевского "Динамо" на ответный поединок плей-офф раунда Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой".
Отметим, что в столицу Португалии Лиссабона делегация "бело-синих" отправилась в воскресенье, 21 августа.
Как сообщает официальный сайт киевлян, на матч с "Бенфикой" тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял 26 исполнителей.
Так, в Португалию отправились полузащитники – Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Оба футболиста не участвовали в первой дуэли с "Бенфикой", потому что отбывали дисквалификацию, которую заработали в ответном матче 3-го раунда отбора ЛЧ с австрийским "Штурмом".
Вашему вниманию полный список заявленных игроков "Динамо" на вторую игру с "Бенфикой":
- Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;
- Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кенджера, Антон Боль;
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Антон Царенко, Александр Яцык;
- Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.
Первый матч между киевским и лиссабонским клубами завершился поражением подопечных Мирчи Луческу со счетом 0:2. Ответный матч между португальцами и "бело-синими" начнется во вторник, 23 августа, на "Эштадиу Да Луш" в 22:00 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями в этой дуэли вы можете в текстовой онлайн трансляции на ТСН Проспорт.
- Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" – "Бенфика" получит право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов. Неудачник сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
- На пути в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов-2022/23 киевляне победили турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В свою очередь, лиссабонский клуб разобрался с датским "Митьюлландом".