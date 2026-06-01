Возвращение в элиту: определился еще один новичок УПЛ сезона-2026/27

"Черноморец" / facebook.com/fcchornomorets

Реклама

Одесский "Черноморец" завоевал путевку в украинскую Премьер-лигу (УПЛ) на сезон-2026/27.

В матче последнего, 30-го тура Первой лиги "моряки" победили харьковский "Металлист" (1:0). Единственный гол забил Владислав Герич.

Таким образом, одесситы с 65 очками заняли второе место в турнирной таблице Первой лиги и вернулись в УПЛ после годового отсутствия.

Реклама

В борьбе за прямую путевку в УПЛ "моряки" на 2 очка опередили "Левый Берег". Чемпионом Первой лиги стала черновицкая "Буковина", которая досрочно обеспечила себе выход в элитный дивизион.

"Буковина" и "Черноморец" заменят в элите "Полтаву" (последнее место в сезоне УПЛ-2025/26) и "Рух", который отказался от участия в переходных матчах.

В плей-офф за право играть в следующем сезоне в элитном дивизионе "Кудровка" (13-е место в УПЛ) сразится с "Агробизнесом" (финишировал 4-м в Первой лиге), а "Александрия" (15-я позиция в УПЛ) посоревнуется с "Левым Берегом".

Переходные матчи за право выступать в УПЛ в сезоне 2026/27 состоятся 5 и 9 июня.

Реклама

Ранее сообщалось, что "Динамо" одержало волевую победу над "Кудровкой", но осталось без медалей УПЛ.

Новости партнеров