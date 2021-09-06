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Возвращение в Украину: клуб УПЛ объявил о назначении нового тренера

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Возвращение в Украину: клуб УПЛ объявил о назначении нового тренера

pfclviv.com/

Стороны подписали контракт на один год.

Футбольный клуб "Львов" объявил о назначении на должность главного тренера команды Олега Дулуба. Белорусский специалист заменит на посту наставника "горожан" Анатолия Бессмертного, который подал в отставку в конце августа.

Дулуб уже прибыл во Львов и вскоре приступит к выполнению своих обязанностей. Стороны подписали контракт сроком на один год с возможностью его продления еще на один сезон.

  • Последним клубом Дулуба были белорусские "Крумкачи".
  • 55-летний специалист уже работал в Украине. С 2016 по 2017 год он возглавлял львовские "Карпаты", после которых недолгое время тренировал одесский "Черноморец".
  • "Львов" занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнее, 15-е место. В активе команды 2 очка после 6 туров.
  • Следующий матч "горожане" сыграют 13 сентября в гостях с ровненским "Вересом".
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