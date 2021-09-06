Возвращение в Украину: клуб УПЛ объявил о назначении нового тренера

Стороны подписали контракт на один год.

Футбольный клуб "Львов" объявил о назначении на должность главного тренера команды Олега Дулуба. Белорусский специалист заменит на посту наставника "горожан" Анатолия Бессмертного, который подал в отставку в конце августа.

Дулуб уже прибыл во Львов и вскоре приступит к выполнению своих обязанностей. Стороны подписали контракт сроком на один год с возможностью его продления еще на один сезон.

Последним клубом Дулуба были белорусские " Крумкачи ".

". 55-летний специалист уже работал в Украине. С 2016 по 2017 год он возглавлял львовские " Карпаты ", после которых недолгое время тренировал одесский " Черноморец ".

", после которых недолгое время тренировал одесский " ". "Львов" занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнее, 15-е место. В активе команды 2 очка после 6 туров.

Следующий матч "горожане" сыграют 13 сентября в гостях с ровненским "Вересом".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку