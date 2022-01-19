Впечатлен прогрессом: тренер "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании украинского футболиста

Немецкий специалист обратил внимание на Макса Килмана, получившего в прошлом году украинский паспорт.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник встретился с руководством "красных дьяволов", чтобы обсудить вопросы усиления состава и улучшения игры команды.

По информации журналиста 90min Грэма Бейли, немецкий специалист уже изучил способности своих футболистов и очертил список потенциальных новичков "манкунианцев".

В нем нашлось место для украинского защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана. Отмечается, что Рангник удивлен прогрессом 24-летнего центрального защитника и хочет видеть его у себя в команде.

Еще одним футболистом, на которого "положил глаз" коуч МЮ, является полузащитник немецкого "Лейпцига" Амаду Айдара.

Добавим, что только в мае 2021 года Килман получил украинское гражданство. Макс пока не может выступать за сборную Украины. Такое решение ФИФА приняла в связи с тем, что футболист выступал за сборную Англии по футзалу.

Килман выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года. В этом сезоне на его счету 22 матча за "волков" во всех турнирах и один забитый мяч.

"Манчестер Юнайтед" (32 балла) занимает седьмое место в АПЛ, а "Вулверхэмптон" идет следом, имея на одно очко меньше.

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