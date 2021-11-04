Впереди битва с россиянином: юный украинец вышел в финал Чемпионата мира по боксу

Впереди битва с россиянином: юный украинец вышел в финал Чемпионата мира по боксу

Юрий Захареев гарантировал нашей стране медаль планетарного первенства.

Украинский боксер Юрий Захареев пробился в финал Чемпионата мира-2021 в Белграде (Сербия).

В полуфинальном поединке весовой категории до 71 кг наш соотечественник победил азербайджанца Сархана Алиева.

Бой Захареева и Алиева продолжался все три раунда. В итоге все пять судей отдали предпочтение 19-летнему украинцу - 29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28.

Отметим, что Захареев - единственный представитель Украины, сумевший дойти до полуфинала. Это гарантировало ему как минимум бронзовую медаль Чемпионата мира. Теперь же Юрий сразится за "золото".

В финале Захареев будет боксировать с Вадимом Мусаевым из России. Решающий поединок состоится в субботу, 6 ноября.

Захареев родом из Белгород-Днестровского. На его счету 14 побед в любительском боксе (одна - нокаутом) и ни одного поражения. Он является действующим чемпионом мира среди молодежи.

В четвертьфинальном поединке украинец победил вице-чемпиона Азиатских игр-2018 Асланбека Шимбергенова.

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