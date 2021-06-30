Впереди длительное лечение: после жуткого столкновения у Беседина повреждены несколько мышц ноги

Впереди длительное лечение: после жуткого столкновения у Беседина повреждены несколько мышц ноги

Форвард вернулся в Киев и не поможет сборной на Евро-2020.

У нападающего украинской сборной Артема Беседина, который травмировался в матче 1/8 финала Евро-2020 во время игры Швецией, повреждены несколько мышц ноги.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря национальной сборной Александра Гливинского, сообщает Украинская ассоциация футбола.

После столкновения со шведским защитником Маркусом Даниэльссон Беседин покинул поле с помощью медиков. Первичное обследование украинском показало повреждение нескольких мышц, рассказал Гливинский.

"Есть подозрение на повреждение крестообразных связок. Более точный диагноз можно поставить после проведения МРТ, однако понятно, что такая травма требует длительного лечения и не позволит Артему сыграть в ближайшее время", — подчеркнул пресс-секретарь национальной сборной.

Футболиста отправили в Киев для обследования и лечения его в динамовском клубе. Главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал, что Беседину провели МРТ-обследование. "На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связь, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой в Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму. Срок восстановления - около шести месяцев", - рассказал он.

Следует заметить, что украинский форвард Артем Беседин покинул поле из-за травмы после грубого фола шведа Даниэльссон. Вместо него на поле в первом экстра-тайме вышел Виктор Цыганков.

Напомним, сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился со счетом 1:1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик.

Сборная уже в эту субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.

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