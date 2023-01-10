Впереди "Манчестер Сити": Зинченко помог "Арсеналу" с разгромом выйти дальше в Кубке Англии (видео)

Украинец появился на поле во втором тайме.
Лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко пробился в 1/16 финала Кубка Англии. В матче 1/32 финала турнира "канониры" разгромили представителя третьего дивизиона "Оксфорд Юнайтед" со счетом 0:3.
В первом тайме подопечные Микеля Артеты не смогли сломить оборону соперника, но после перерыва "пушкари" достигли желаемого. На 63-й минуте после подачи со штрафного отличился Мохаммед Эльнени. А потом дубль оформил Эдвард Нкетиа, забив на 70-й и 76-й минутах.
Зинченко вышел на поле на 61-й минуте, заменив Кирана Тирни. Так что все свои голы в этом матче "Арсенал" забил именно в присутствии украинца.
Обзор матча
В следующем раунде Кубка Англии "Арсенал" встретится с "Манчестер Сити". Таким образом, у Зинченко есть возможность сыграть против своего бывшего клуба. Матч состоится 28 января.
Поединки 1/16 финала Кубка Англии пройдут 27 – 30 января.
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