Впереди "Манчестер Сити": Зинченко помог "Арсеналу" с разгромом выйти дальше в Кубке Англии (видео)

Лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко пробился в 1/16 финала Кубка Англии. В матче 1/32 финала турнира "канониры" разгромили представителя третьего дивизиона "Оксфорд Юнайтед" со счетом 0:3 .

В первом тайме подопечные Микеля Артеты не смогли сломить оборону соперника, но после перерыва "пушкари" достигли желаемого. На 63-й минуте после подачи со штрафного отличился Мохаммед Эльнени. А потом дубль оформил Эдвард Нкетиа, забив на 70-й и 76-й минутах.

Зинченко вышел на поле на 61-й минуте, заменив Кирана Тирни. Так что все свои голы в этом матче "Арсенал" забил именно в присутствии украинца.

Обзор матча

В следующем раунде Кубка Англии "Арсенал" встретится с "Манчестер Сити". Таким образом, у Зинченко есть возможность сыграть против своего бывшего клуба. Матч состоится 28 января.

Поединки 1/16 финала Кубка Англии пройдут 27 – 30 января.

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