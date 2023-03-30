Впереди новый вызов: Лунин принял решение по поводу своего будущего в "Реале" – СМИ

Украинский голкипер "сливочных" настроен летом сменить клубную прописку.
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, вероятнее всего, покинет мадридский клуб во время летнего трансферного окна.
Об этом сообщает авторитетное издание Marca.
По информации источника, 24-летний украинец хочет получать регулярную игровую практику, поэтому желает перебраться в другую команду, где будет первым номером.
Отмечается, что за ситуацией с украинским голкипером внимательно следит руководство мадридского клуба.
Лунин стал игроком "Реала" в 2018 году, перейдя из луганской "Зари". С тех пор он провел за основную команду мадридцев всего 16 матчей. "Королевский клуб" неоднократно отдавал украинца в аренду – в испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Реал Овьедо".
Последние сезоны Лунин является дублером основного голкипера "сливочных" бельгийца Тибо Куртуа. В этой кампании Андрей провел 11 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, пропустив 9 голов. "На ноль" украинский вратарь отыграл 4 поединка.
Действующий контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года.
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