Впереди новый вызов: Лунин принял решение по поводу своего будущего в "Реале" – СМИ

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, вероятнее всего, покинет мадридский клуб во время летнего трансферного окна.

Об этом сообщает авторитетное издание Marca.

По информации источника, 24-летний украинец хочет получать регулярную игровую практику, поэтому желает перебраться в другую команду, где будет первым номером.

Отмечается, что за ситуацией с украинским голкипером внимательно следит руководство мадридского клуба.

Лунин стал игроком "Реала" в 2018 году, перейдя из луганской "Зари". С тех пор он провел за основную команду мадридцев всего 16 матчей. "Королевский клуб" неоднократно отдавал украинца в аренду – в испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Реал Овьедо".

Последние сезоны Лунин является дублером основного голкипера "сливочных" бельгийца Тибо Куртуа. В этой кампании Андрей провел 11 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, пропустив 9 голов. "На ноль" украинский вратарь отыграл 4 поединка.

Действующий контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года.

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