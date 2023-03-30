Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Впереди новый вызов: Лунин принял решение по поводу своего будущего в "Реале" – СМИ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
1826
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Впереди новый вызов: Лунин принял решение по поводу своего будущего в "Реале" – СМИ

Андрей Лунин / Фото: twitter.com/realmadrid

Украинский голкипер "сливочных" настроен летом сменить клубную прописку.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, вероятнее всего, покинет мадридский клуб во время летнего трансферного окна.

Об этом сообщает авторитетное издание Marca.

По информации источника, 24-летний украинец хочет получать регулярную игровую практику, поэтому желает перебраться в другую команду, где будет первым номером.

Отмечается, что за ситуацией с украинским голкипером внимательно следит руководство мадридского клуба.

Лунин стал игроком "Реала" в 2018 году, перейдя из луганской "Зари". С тех пор он провел за основную команду мадридцев всего 16 матчей. "Королевский клуб" неоднократно отдавал украинца в аренду – в испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Реал Овьедо".

Последние сезоны Лунин является дублером основного голкипера "сливочных" бельгийца Тибо Куртуа. В этой кампании Андрей провел 11 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, пропустив 9 голов. "На ноль" украинский вратарь отыграл 4 поединка.

Действующий контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года.

Читайте также:

Цинично пожаловались на "дискриминацию": в России устроили истерику из-за антивоенных требований МОК

Скандальный экс-игрок "Динамо" подло ударил полуфиналиста ЧМ-2022 и спровоцировал массовую драку (видео)

Месси оформил хет-трик и установил историческое достижение в сборной Аргентины (видео)

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1826
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация