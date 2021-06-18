Впереди планеты всей: Роналду достиг нового исторического отметки подписчиков в Instagram

За португальской звездой футбола следят 300 миллионов пользователей соцсети.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории достиг отметки в 300 миллионов фолловеров в Instagram.

36-летний футболист лидирует в списке самых популярных аккаунтов соцсети. В тройку также входят известный под псевдонимом "Скала" актер Дуэйн Джонсон (246 миллионов) и певица Ариана Гранде (244 миллиона).

Cristiano Ronaldo becomes the first person to reach 300 million followers on Instagram pic.twitter.com/fgZmoPClx0 — ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2021

Интересно, что Роналду значительно популярнее других своих коллег-футболистов в Instagram. У ближайшего преследователя капитана "Барселоны" Лионеля Месси - 219 миллионов подписчиков, а у форварда ПСЖ Неймара - 152 миллиона.

Сейчас Криштиану в составе сборной Португалии выступает на Чемпионате Европы. В стартовом матче португальцы разгромила Венгрию (3:0), а Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

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Соперниками Португалии и Венгрии в группе F являются команды Франции и Германии. В первом туре французы минмально победили немцев (1:0).

В субботу, 18 июня, Португалия сыграет с Германией. Начало матча - в 19:00. ТСН Проспорт проведет олнайн-трансляцию поединка.

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