Впервые за 25 лет: украинские арбитры будут работать на матче группового этапа Лиги чемпионов

Украинская бригада во главе с Николаем Балакиным рассудит поединок "Реал Сосьедад" – "Зальцбург".

Украинская судейская бригада получила назначение на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между испанским "Реалом Сосьедад" и австрийским "Зальцбургом", который состоится в среду, 29 ноября, в Сан-Себастьяне.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным арбитром этого поединка выступит Николай Балакин.

На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Ярослав Козык.

За систему VAR на матче будет отвечать поляк Томаш Квятковски, а его ассистентом будет турок Алпер Улусой.

Следует отметить, что украинские арбитры будут работать на матче группового этапа Лиги чемпионов впервые за 25 лет.

До этого впервые на поединке группового раунда самого престижного клубного евротурнира украинские судьи работали 16 сентября 1998 года. Тогда на матче в Бильбао между испанским "Атлетиком" и норвежским "Русенборгом" в роли главного арбитра выступил симферопольец Василий Мельничук.

В этом сезоне судейская бригада Балакина уже обслуживала два матча группового этапа еврокубков. Украинские арбитры работали на поединках Лиги Европы "Марсель" (Франция) – "Брайтон" (Англия) и "Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Вильярреал" (Испания).

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