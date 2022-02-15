Впервые на Играх-2022 спортсмены из одной страны заполонили весь олимпийский пьедестал

Впервые на Играх-2022 спортсмены из одной страны заполонили весь олимпийский пьедестал

Германия выиграла полный комплект наград в бобслее.

Уникальное для зимней Олимпиады-2022 в Пекине событие произошло в соревнованиях двоек бобслеистов. Весь комплект медалей достался представителям одной страны - Германии.

Олимпийскими чемпионами стали Франческо Фридрих и Торстен Маргис. "Серебро" выиграли их соотечественники Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр. А "бронзу" взяли также немцы Кристоф Гафер и Маттиас Зоммер.

Это впервые на Олимпиаде-2022 одна страна собрала весь комплект медалей в одном соревновании. На Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане подобное произошло трижды, причем Германия завоевала все медали в турнире по лыжному двоеборью.

Отметим, что на ОИ-2022 Германия выиграла семь золотых медалей из восьми в санно-бобслейных видах спорта. Лишь в женском монобобе "золото" отправилось в США.

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