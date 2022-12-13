Впервые с 1973 года: в легчайшем весе определился абсолютный чемпион (видео)

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ одержал победу над чемпионом WBO Полом Батлером и стал абсолютным чемпионом в легчайшем весе.

Бой состоялся в Токио на Ариаке Арена и продолжался 11 раундов.

Японец уничтожал соперника на протяжении всего поединка, а в 11-м раунде Иноуэ провел двойку по корпусу и в голову, заставив Батлера упасть.

Последним до сих пор абсолютным чемпионом этого дивизиона был Энрике Пиндер. Он владел титулами по версиям WBC и WBA с конца июля 1972 и проиграл их в январе 1973 года.

В своем последнем поединке Иноуэ победил Нонито Донейра в июне, защитив два своих пояса и завоевав титул WBC. Батлер завоевал часовой пояс WBO в поединке с Джонасом Султаном в апреле.

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