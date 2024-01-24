Впервые с 1978 года: Ястремская повторила фантастический рекорд на Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская повторила невероятное достижение, выйдя в полуфинал Australian Open-2024.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 23-летняя уроженка Одессы победила 19-летнюю чешку Линду Носкову, благодаря чему вписала свое имя в историю мирового тенниса.

Ястремская стала лишь второй теннисисткой в Открытую эру, которая, стартовав из квалификации, дошла до полуфинала Australian Open. Первой это сделала австралийка Кристин Матисон еще в 1978 году.

Также Даяна – пятая теннисистка в истории, которая в статусе квалифаерки добралась до полуфинала турнира серии Grand Slam. Ранее это удавалось следующим спортсменкам:

1. Кристин Матисон (Австралия) – Australian Open (1978)

2. Александра Стивенсон (США) – Wimbledon (1999)

3. Надя Подорошка (Аргентина) – Roland Garros (2020)

4. Эмма Радукану (Великобритания) – US Open (2021)

Кроме того, Ястремская стала лишь четвертой теннисисткой, которая дошла до полуфинала австралийского мэйджора, обыграв в основной сетке исключительно соперниц из топ-50 рейтинга WTA. До нее это делали Габриэла Сабатини (1994), Мартина Хингис (1997) и Доминика Цыбулкова (2014).

4 — Дайана Yastremska является 4-й женщиной в последние 40 лет до всех SFs на AO по 15-ти с лишним 50 случаев в путешествии по Gabriela Sabatini в 1994, Martina Hingis в 1997 и Dominika Cibul. #AusOpen | @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/z5c8hsUDtg — OptaAce (@OptaAce) January 24, 2024

Ястремская выходом в полуфинал Australian Open-2024 повторила национальный рекорд Украины на турнирах серии Grand Slam. Она стала второй украинкой после Элины Свитолиной, которая сыграет в 1/2 финала Большого шлема. До финала на мэйджорах еще никто из украинок никогда не доходил.

За выход в финал Australian Open-2024 Ястремская сразится с победительницей матча между "нейтральной" россиянкой Анной Калинской и Чжэн Циньвэнь из Китая.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал одиночного разряда Australian Open-2024, в напряженной борьбе проиграв четвертой ракетке мира и действующей чемпионке US Open американке Кори Гауфф.

Кроме того, украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал парного разряда Australian Open-2024. За путевку в финал они посоревнуются против дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Австралия).

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