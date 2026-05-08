Впервые с 2007 года: сборная Украины вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины по хоккею / © facebook.com/fhu.com.ua

Сборная Украины вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Случилось это благодаря тому, что "сине-желтые" заняли второе место на ЧМ-2026 по хоккею в дивизионе IА, который состоялся в Польше.

Подопечные Дмитрия Христича выиграли три из пяти матчей на турнире, набрав 10 очков. Кроме украинцев, в элиту также вышел Казахстан (13 баллов), который победил во всех пяти поединках.

На ЧМ-2026 "сине-желтые" стартовали поражением от Польши (2:3), после чего одолели Литву (2:1), обыграли Францию (3:2), в серии буллитов проиграли Казахстану (4:5) и победили Японию (3:1).

Отметим, что завоевать путевку в элиту сборной Украины помогла команда Литвы, которая в последнем матче турнира помешала полякам победить основное время. Тем самым литовцы сохранили прописку в дивизионе IA, Япония финишировала последней и вылетела в дивизион IB (третий по престижности — прим.).

Турнирная таблица ЧМ-2026 в дивизионе ІА

1. Казахстан — 13 очков, +12 (разница шайб)

2. Украина — 10 очков, +2

3 Франция — 8 очков, +1

4. Польша — 8 очков, 0

5. Литва — 4 очка, -5

6. Япония — 2 очка, -10

В этом году сборная Украины во второй раз подряд играла на чемпионате мира в дивизионе ІА. В прошлом году наши хоккеисты были близки к тому, чтобы вернуться в элиту, но в решающем матче заключительного тура проиграли Японии (2:3).

Теперь же "сине-желтые" наконец-то завоевали повышение в классе. В последний раз на чемпионате мира в элитном дивизионе наша сборная играла еще в 2007 году.

Напомним, что сборная Украины провела девять сезонов в элите мирового хоккея. Лучшим результатом было девятое место на ЧМ-2002.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе с участием сборной Украины состоится с 14 по 30 мая следующего года в Германии.

Соперники "сине-желтых" на ЧМ-2027 станут известны по итогам ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе, который состоится с 15 по 31 мая этого года в Швейцарии.

