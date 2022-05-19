Впервые с арбитрами-женщинами, но без украинок: определился список судей на ЧМ-2022

ФИФА объявила список арбитров и помощников рефери, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по футболу в Катаре.
Впервые в истории чемпионатов мира в списке нашлось место трем женщинам, которые будут главными арбитрами, а также трем ассистенткам рефери. Среди них нет ни одного представителя Украины, в том числе лучшей рефери страны Екатерины Монзуль.
Как сообщается на официальном сайте ФИФА, главными арбитрами на матчах ЧМ-2022 будут работать француженка Стефани Фраппар, представительница Руанды Салима Мукансанга и Йошими Ямасита из Японии.
Также три женщины-рефери будут работать ассистентками – представительница Бразилии Неуза Бек, американка Кэтрин Несбитт и мексиканка Карен Диас Медина.
Сборная Украины сразится за путевку на ЧМ-2022
Напомним, полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня. Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.
Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.
Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Читайте также:
Сборная Украины экспериментальным составом не удержала победу в контрольном матче
Сборная Украины U-21 начала подготовку к решающим матчам отбора на Евро-2023
"Ежедневно платит огромную цену": футболисты национальной команды призвали поддержать вступление Украины в ЕС (видео)