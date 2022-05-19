Впервые с арбитрами-женщинами, но без украинок: определился список судей на ЧМ-2022

Впервые с арбитрами-женщинами, но без украинок: определился список судей на ЧМ-2022

ФИФА объявила список арбитров и помощников рефери, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по футболу в Катаре.

Впервые в истории чемпионатов мира в списке нашлось место трем женщинам, которые будут главными арбитрами, а также трем ассистенткам рефери. Среди них нет ни одного представителя Украины, в том числе лучшей рефери страны Екатерины Монзуль.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, главными арбитрами на матчах ЧМ-2022 будут работать француженка Стефани Фраппар, представительница Руанды Салима Мукансанга и Йошими Ямасита из Японии.

Также три женщины-рефери будут работать ассистентками – представительница Бразилии Неуза Бек, американка Кэтрин Несбитт и мексиканка Карен Диас Медина.

Сборная Украины сразится за путевку на ЧМ-2022

Напомним, полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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