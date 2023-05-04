Впервые со времен Марадоны: "Наполи" официально стал чемпионом Италии (видео)

"Наполи" – чемпион Италии сезона-2022/23. Неаполитанский клуб досрочно завоевал чемпионский титул, сыграв вничью с "Удинезе" ( 1:1 ) в выездном матче 33-го тура Серии А.

Команда Лучано Спаллетти могла оформлять "скудетто" еще в прошлом туре, однако на собственном стадионе не сумела обыграть "Салернитану".

Для того чтобы стать чемпионами, неаполитанцам достаточно было не проиграть в Удине. С этой задачей "партенопейцы" справились.

Однако без трудностей не обошлось. На 13-й минуте хозяев вывел вперед Санди Ловрич, поставив под угрозу долгожданный праздник для всех поклонников "Наполи".

Впрочем, неаполитанцы забили в начале второго тайма и сравняли счет. Чемпионский гол записал в свой актив Виктор Осимхен.

Таким образом, "Наполи" в третий раз в истории стал чемпионом Италии. Предыдущие два "скудетто" неаполитанский клуб завоевал в сезонах 1986/87 и 1989/90 еще с легендарным Диего Марадоной в составе.

FOR DIEGO ARMANDO MARADONA



Napoli win their first Serie A title since the last lifted it pic.twitter.com/wlnns0HCwj — ESPN FC (@ESPNFC) May 4, 2023

После финального свистка фанаты "Наполи" выбежали на поле, чтобы вместе с командой отпраздновать первое за 33 года чемпионство.

NAPOLI'S AWAY FANS HAVE ENTERED THE PITCH AFTER SECURING THE SERIE A TITLE.



LOOK WHAT IT MEANS TO THEM pic.twitter.com/CiNxifCsSz — ESPN FC (@ESPNFC) May 4, 2023

Обзор матча "Удинезе" – "Наполи"

После 33 туров в копилке команды Спаллетти 80 очков, она недостижима для конкурентов. "Удинезе" с 43 баллами занимает 12-ю строчку.

В следующем туре "Наполи" уже в статусе чемпиона 7 мая примет "Фиорентину", а команда из города Удине днем позже дома встретится с "Сампдорией".

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