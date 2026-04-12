Впервые в истории футбола: женщина возглавила клуб из европейской топ-лиги

Мари-Луизе Эта стала первой в истории женщиной, которая будет руководить тренировочным процессом мужской команды Бундеслиги.

Мари-Луизе Эта

Мари-Луизе Эта / facebook.com/1.FCUnionBerlin

Историческое событие произошло в европейском футболе — впервые клуб топ-лиги возглавила женщина. Мари-Луизе Эта стала главным тренером немецкого "Униона" .

Об этом сообщается на официальном сайте берлинского клуба.

Перед этим руководство клуба уволило 54-летнего Штеффена Баумгарта, поскольку команда одержала всего 2 победы в последних 14 матчах.

Исполняющим обязанности главного тренера "Униона" стала Мари-Луизе Эта.

Ранее 34-летняя немецкая специалистка работала с юношеской мужской командой (U-19), а затем перешла на позицию ассистента главного тренера первой команды "Униона".

"Учитывая разрыв в очках в нижней половине таблицы, наше место в Бундеслиге еще не гарантировано. Я рада, что клуб доверил мне эту сложную задачу. Одной из сильных сторон "Униона" всегда была и остается способность объединяться в таких ситуациях. И, конечно, я убеждена, что мы завоюем решающие очки вместе с командой", — прокомментировала свое назначение Эта.

Мари-Луизе стала первой в истории женщиной, возглавившей мужской футбольный клуб из чемпионатов "большой пятерки" — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Эта — бывшая профессиональная футболистка. За карьеру Мари-Луизе больше всего матчей провела за "Вердер" — 84, отличившись 19 голами.

За сборные Германии она как футболистка играла в шести возрастных категориях — от U-15 до U-23. Провела 50 матчей и отличилась семью голами.

После 29 туров "Унион" занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея отрыв в семь очков от зоны переходных матчей.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" потерпело второе поражение подряд в УПЛ.

