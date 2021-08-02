Впервые в истории на Олимпиаде выступила спортсменка-трансгендер: что о ней известно и какой результат она показала

Впервые в истории на Олимпиаде выступила спортсменка-трансгендер: что о ней известно и какой результат она показала

Знаковое событие случилось в тяжелой атлетике.

Сегодня, 2 августа, на Играх-2020 в Токио, впервые в истории участие в Олимпиаде приняла спортсменка-трансгендер. Ею оказалась 43-летняя тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

Спортсменка соревновалась в весовой категории свыше 87 кг. Лорел считалась одной из фавориток в борьбе за награды, но не смогла оправдать возложенных на нее ожиданий. В рывке она не сделала ли одного успешного подхода и теперь не сможет побороться за награды.

Associated Press

Что известно о Хаббард

Отец Лорел - бывший мэр Окленд-Сити. До смены пола она носила имя Гэвин. Хаббард - автор нескольких юниорских рекордов Новой Зеландии в тяжелой атлетике, которые впоследствии были побиты.

Однако на взрослом уровне Гэвин каких-либо значимых результатов не показал. В 2012 году он занял пост исполнительного директора Олимпийской федерации тяжелой атлетики Новой Зеландии.

Процесс по смене пола Гэвин начал девять лет назад, когда ему было 35. Впоследствии он взял себе имя Лорел.

Associated Press

Успехи в спорте после смены пола

На женских соревнованиях успехи Хаббард оказались куда весомее. В 2017 году на Чемпионате мира в Анахайме она стала второй. В 2019-м Лорел победила на Тихоокеанских играх.

Высокие результаты позволили спортсменке получить право выступить на Олимпиаде-2020. Но чтобы попасть в Токио, ей пришлось выполнить другое необходимое условие - снизить уровень тестостерона в своем организме до такого уровня, который соответствует требованиям Международного олимпийского комитета для допуска к соревнованиям.

Associated Press

Допуск Хаббард к Играм спровоцировал активные дискуссии по этому поводу. Многие соперницы считают несправедливым такое решение. Они убеждены, что новозеландка достигает успехов благодаря мужскому телу, которое почти не изменилось после операции по смене пола.

Но эти мнения идут вразрез с позицией Международного олимпийского комитета.

Associated Press

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. В копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - пять бронзовых и одна серебряная.

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