Впервые в истории: Португалия одолела Аргентину и стала чемпионом мира по футзалу (видео)

Впервые в истории: Португалия одолела Аргентину и стала чемпионом мира по футзалу (видео)

"Бронзу" мирового первенства завоевала Бразилия.

Сборная Португалии впервые в истории вигралала Чемпионат мира по футзалу.

В финале соревнований, которые с 12 сентября по 3 октября происходили в Литве, "европейские бразильцы" минимально одолели действующих на тот момент чемпионов планеты — сборную Аргентины. Решающая дуэль завершилась со счетом 2:1.

Отметим, что автором обоих забитых голов португальцев стал Пани Варела. Сначала он огорчил голкипера соперников на 15-й минуте встречи. Интересно, что тогда аргентинцы играли в меньшинстве после удаления одного из своих игроков. Во второй половине игры Варела удвоил преимущество своей команды. Единственное, на что хватило сборную Аргентины, так это на мяч престижа от Клаудиньо.

Вашему вниманию видеообзор финального матча Чемпионата мира-2021 по футзалу.

В поединке за третье место победу одержала сборная Бразилии, которая победила Казахстан со счетом 4:2.

Сборная Украины не квалифицировалась на этот турнир, заняв последнее место в группе отбора.

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