Впервые в истории: украинки завоевали "золото" молодежного Чемпионата мира по пляжному волейболу

Впервые в истории: украинки завоевали "золото" молодежного Чемпионата мира по пляжному волейболу

"Сине-желтый" дуэт стал лучшим на планете.

Украинская пара Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко выиграла Чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменок до 21 года, который состоялся в Таиланде.

На групповом этапе наши 18-летние спортсменки выиграли все матчи и вышли в плей-офф с первого места. В матчах на вылет украинки поочередно выбили пары из Италии, России и Швейцарии.

А в финале победили испанский дуэт Даниэлы Альварез Мендозы и Софии Гонзалез Расеро со счетом 2:1 (21-17, 18-21, 17-15).

Украина во второй раз в истории победила на Чемпионате мира U-21 по пляжному волейболу. В 2011 году "золото" выиграли Сергей Попов и Валерий Самодай, а вот для нашей женской сборной это первая медаль в истории.

Отметим, что для Хмель и Лазаренко это пока самая большая победа в карьере. Раньше они выиграли "бронзу" на Чемпионате мира U-19.

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