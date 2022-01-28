Впервые в истории: украинский клуб сенсационно пробился в топ-16 баскетбольной Лиги чемпионов

Впервые в истории: украинский клуб сенсационно пробился в топ-16 баскетбольной Лиги чемпионов

"Прометей" в третьем матче обыграл израильский "Хапоэль".

Украинский баскетбольный клуб " Прометей " в третьем матче плей-ин Лиги чемпионов ФИБА на выезде сенсационно одолел местный "Хапоэль" и вышел в топ-16 престижного турнира.

Поединок в Иерусалиме завершился со счетом 75:85 в пользу команды из Слобожанского. Таким образом, чемпион Украины оказался сильнее израильтян в серии до двух побед (2:1) и вышел в следующую стадию.

Далее "Прометей" ждет второй групповой этап Лиги чемпионов, где он померяется силами с испанской "Уникахой", румынским "Клуж-Напокой" и бельгийским "Остенде". Две лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Отметим, что украинский клуб сыграет на этой стадии Лиги чемпионов впервые в истории.

Лучшие моменты матча "Хапоэль" - "Прометей"

Расписание матчей "Прометея" во втором раунде Лиги чемпионов

1 февраля

19:00 Прометей - Клуж

8 февраля

19:00 Прометей - Уникаха

10 февраля

21:00 Остенде - Прометей

9 марта

19:00 Прометей - Остенде

16 марта

19:30 Клуж - Прометей

22 марта

Уникаха - Прометей (время неизвестно)

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