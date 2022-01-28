Впервые в истории: украинский клуб сенсационно пробился в топ-16 баскетбольной Лиги чемпионов

"Прометей" в третьем матче обыграл израильский "Хапоэль".
Украинский баскетбольный клуб " Прометей " в третьем матче плей-ин Лиги чемпионов ФИБА на выезде сенсационно одолел местный "Хапоэль" и вышел в топ-16 престижного турнира.
Поединок в Иерусалиме завершился со счетом 75:85 в пользу команды из Слобожанского. Таким образом, чемпион Украины оказался сильнее израильтян в серии до двух побед (2:1) и вышел в следующую стадию.
Далее "Прометей" ждет второй групповой этап Лиги чемпионов, где он померяется силами с испанской "Уникахой", румынским "Клуж-Напокой" и бельгийским "Остенде". Две лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Отметим, что украинский клуб сыграет на этой стадии Лиги чемпионов впервые в истории.
Лучшие моменты матча "Хапоэль" - "Прометей"
Расписание матчей "Прометея" во втором раунде Лиги чемпионов
1 февраля
19:00 Прометей - Клуж
8 февраля
19:00 Прометей - Уникаха
10 февраля
21:00 Остенде - Прометей
9 марта
19:00 Прометей - Остенде
16 марта
19:30 Клуж - Прометей
22 марта
Уникаха - Прометей (время неизвестно)
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