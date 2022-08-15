Впервые в истории украинского футбола создан единый телепул: где будут транслировать матчи УПЛ

Украинская Премьер-лига (УПЛ) избрала компанию Setanta Sports официальным транслятором турнира. За соответствующее решение проголосовало большинство клубов-участников чемпионата.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Контракт между УПЛ и Setanta Sports рассчитан на три сезона - 2022/23, 2023/24 и 2024/25. Сумма сделки составляет 16,2 миллиона долларов.

Теперь матчи Чемпионата Украины по футболу будут транслироваться на 3-х площадках:

линейные каналы Setanta Sports (минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире + остальные в записи)

ОТТ платформа Setanta Sports (все матчи в прямом эфире)

YouTube канал Setanta Sports (2 матча в прямом эфире + все матчи в записи)

Транслятор пошел навстречу клубам Премьер-лиги и согласился выкладывать все матчи УПЛ в свободный доступ на YouTube через 15 минут после финального свистка. В свою очередь, хайлайты поединков клубы будут получать в течение шести часов после завершения матчей.

Отметим, что создание единого телевизионного пула - историческое решение для украинского футбола. Никогда раньше права на показ матчей всех матчей УПЛ не принадлежали одной компании.

Сезон УПЛ-2022/23 стартует 23 августа. В первом туре "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925", а "Динамо" сыграет против "Ингульца".

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