Впервые в истории зимних Олимпиад: на Играх в Пекине выступил небинарный спортсмен

Впервые в истории зимних Олимпиад: на Играх в Пекине выступил небинарный спортсмен

Американский фигурист не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.

Американский фигурист Тимоти ЛеДюк вписал свое имя в историю Олимпийских игр.

31-летний спортсмен стал первым небинарным спортсменом, выступившим на зимней Олимпиаде. На Играх-2022 в Пекине ЛеДюк в паре с Эшли Кейн-Гриббл вышел на лед в короткой программе по фигурному катанию.

Associated Press

Американский дуэт получил от судей отметку 74,13 балла и гарантировал себе участие в произвольной программе, которая запланирована на 19 февраля.

Associated Press

Небинарные люди - те, кто не идентифицирует себя ни с мужским, ни с женским полом. В то же время, ЛеДюк является открытым геем. Тимоти стал первым открытым геем-спортсменом, выигравшим золото в парных соревнованиях США в 2019 году. Ранее ЛеДюк стал первым небинарным спортсменом, выигравшим чемпионат Соединенных Штатов в любой дисциплине.

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